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Законодательство РК

Токаев назначил нового зампреда КНБ – начальника Службы антитеррора

Токаев назначил нового зампреда КНБ – начальника Службы антитеррора, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 14:35 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК – начальника Службы антитеррора. Им стал Бакытбек Рахымбердиев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ, подписанный президентом, 18 сентября 2024 года опубликовали на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Рахымбердиев Бакытбек Толешевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы антитеррора", – говорится в документе.

Напомним, до 16 сентября 2024 года эту должность занимал Руслан Сейсембаев.

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