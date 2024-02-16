Секретарь Совбеза РК: В Афганистане остаются угрозы, связанные с терроризмом и наркотрафиком
Фото: gov.ru
В Бишкеке состоялся шестой Региональный диалог секретарей Советов Безопасности/советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана. В нем принял участие секретарь Совета Безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Акорда, участники мероприятия обменялись мнениями по развитию ситуации в Афганистане и ее влиянию на региональную безопасность.
"Гизат Нурдаулетов отметил ряд факторов, определяющих обстановку на афганской территории, при этом основные угрозы по-прежнему связаны с распространением терроризма и экстремизма, наркотрафиком, торговлей оружием и нелегальной миграцией", – говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельное внимание было уделено вопросам трансграничного водопользования.
Секретарь Совета Безопасности подчеркнул, что для минимизации указанных рисков требуется совместная работа, направленная на оказание содействия стабилизации ситуации в Афганистане, в том числе социально-экономической.
Ранее сообщалось, что Афганистан перестал быть мировым лидером по производству опиума. На первое место вышла Мьянма, где после прихода к власти хунты продолжаются военные действия.
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