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Секретарь Совбеза РК: В Афганистане остаются угрозы, связанные с терроризмом и наркотрафиком

Секретарь Совбеза РК: В Афганистане остаются угрозы, связанные с терроризмом и наркотрафиком Фото: gov.ru
В Бишкеке состоялся шестой Региональный диалог секретарей Советов Безопасности/советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана. В нем принял участие секретарь Совета Безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, участники мероприятия обменялись мнениями по развитию ситуации в Афганистане и ее влиянию на региональную безопасность.

"Гизат Нурдаулетов отметил ряд факторов, определяющих обстановку на афганской территории, при этом основные угрозы по-прежнему связаны с распространением терроризма и экстремизма, наркотрафиком, торговлей оружием и нелегальной миграцией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено вопросам трансграничного водопользования.

Секретарь Совета Безопасности подчеркнул, что для минимизации указанных рисков требуется совместная работа, направленная на оказание содействия стабилизации ситуации в Афганистане, в том числе социально-экономической.

Ранее сообщалось, что Афганистан перестал быть мировым лидером по производству опиума. На первое место вышла Мьянма, где после прихода к власти хунты продолжаются военные действия.

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Совет безопасности РК Нурдаулетов Гизат Казахстан
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