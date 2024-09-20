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Токаев назначил экономиста Абилкасымова заместителем главы АРРФР

Токаев назначил Абилкасымова заместителем главы АРРФР, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 11:22 Фото: пресс-служба АРРФР
20 сентября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Распоряжением главы государства Тимур Абилкасымов стал заместителем председателя Агентства, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды:

"Распоряжением главы государства Абилкасымов Тимур Бокейханович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка".

Тимур Абилкасымов окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальностям "экономика бизнеса" и "экономика государственной политики" в 2011 году, получил степень MBA по специальности "риск-менеджмент" в Лондонской школе бизнеса и финансов. Является обладателем международного сертификата FRM (Financial Risk Manager) от Глобальной Ассоциации профессионалов по управлению рисками.

Помимо прочего, Тимур Абилкасымов имеет сертификаты по операционным рискам, Базель III и Data science.

В 2021 году сообщалось о назначении Абилкасымова на должность советника председателя АРРФР. В его обязанности входило: принимать участие в вопросах, касающихся финансовой стабильности, экономико-математического моделирования, стресс-тестирования банковского сектора и др.

19 сентября после многочисленных перестановок Токаев встретился с вновь назначенными заместителями руководителей силовых структур. Президент принял первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Али Алтынбаева, заместителя председателя Комитета национальной безопасности – начальника Службы антитеррора Бакытбека Рахымбердиева и заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова.

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