Токаев принял новых замруководителей силовых структур

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

После многочисленных перестановок президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 сентября 2024 года встретился с вновь назначенными заместителями руководителей силовых структур, сообщает Zakon.kz.

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