Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев принял новых замруководителей силовых структур

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 17:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
После многочисленных перестановок президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 сентября 2024 года встретился с вновь назначенными заместителями руководителей силовых структур, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, глава государства принял первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Али Алтынбаева, заместителя председателя Комитета национальной безопасности – начальника Службы антитеррора Бакытбека Рахымбердиева и заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова.

В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств.

О назначении Алтынбаева стало известно 16 сентября. И уже 18 сентября Токаев подписал указы о назначении Рахымбердиева и Балтабекова.

Читайте также

Генпрокурор доложил Токаеву о возврате активов на 262 млрд тенге
Генпрокурор доложил Токаеву о возврате активов на 262 млрд тенге
Состоялась III Встреча секретарей советов безопасности Организации тюркских государств
Секретари совбезов Организации тюркских государств собрались в Туркестане
Дмитрий Малахов назначен председателем Высшего судебного совета Казахстана
Дмитрий Малахов назначен председателем Высшего судебного совета Казахстана
Анастасия Московчук
КНБ Токаев Касым-Жомарт 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Всемирные игры кочевников
Россия выразила желание провести Всемирные игры кочевников
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: