Токаев принял новых замруководителей силовых структур
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
После многочисленных перестановок президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 сентября 2024 года встретился с вновь назначенными заместителями руководителей силовых структур, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Акорды, глава государства принял первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Али Алтынбаева, заместителя председателя Комитета национальной безопасности – начальника Службы антитеррора Бакытбека Рахымбердиева и заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова.
В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств.
О назначении Алтынбаева стало известно 16 сентября. И уже 18 сентября Токаев подписал указы о назначении Рахымбердиева и Балтабекова.
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