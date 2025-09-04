#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
540.18
628.93
6.68
События

Назначен первый заместитель главы АРРФР

первый замглавы АРРФР Тимур Абилкасымов, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 17:01 Фото: gov.kz
4 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового первого заместителя главы Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

Им стал Тимур Абилкасымов. Об этом сообщили в Акорде.

"Распоряжением главы государства Абилкасымов Тимур Бокейханович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Другим распоряжением главы государства Нурлан Абдрахманов освобожден от этой должности.

Тимур Абилкасымов окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальностям "экономика бизнеса" и "экономика государственной политики" в 2011 году, получил степень MBA по специальности "риск-менеджмент" в Лондонской школе бизнеса и финансов. Является обладателем международного сертификата FRM (Financial Risk Manager) от Глобальной Ассоциации профессионалов по управлению рисками.

Помимо прочего, Тимур Абилкасымов имеет сертификаты по операционным рискам, Базель III и Data science.

В 2021 году сообщалось о назначении Абилкасымова на должность советника председателя АРРФР. В его обязанности входило: принимать участие в вопросах, касающихся финансовой стабильности, экономико-математического моделирования, стресс-тестирования банковского сектора и др. В сентябре 2024 года назначен заместителем главы АРРФР.

3 сентября руководитель ГУ "Казселезащита" МЧС Казахстана Ерболат Садырбаев получил повышение – назначен новым вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
КНБ опроверг информацию о задержании своих сотрудников
События
16:46, Сегодня
КНБ опроверг информацию о задержании своих сотрудников
МИД Казахстана опроверг информацию о задержании министра Мурата Нуртлеу
События
15:28, Сегодня
МИД Казахстана опроверг информацию о задержании министра Мурата Нуртлеу
Назначен новый руководитель "Казселезащиты"
События
15:18, Сегодня
Назначен новый руководитель "Казселезащиты"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: