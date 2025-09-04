Назначен первый заместитель главы АРРФР

4 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового первого заместителя главы Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

Им стал Тимур Абилкасымов. Об этом сообщили в Акорде.

"Распоряжением главы государства Абилкасымов Тимур Бокейханович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Другим распоряжением главы государства Нурлан Абдрахманов освобожден от этой должности.

Тимур Абилкасымов окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальностям "экономика бизнеса" и "экономика государственной политики" в 2011 году, получил степень MBA по специальности "риск-менеджмент" в Лондонской школе бизнеса и финансов. Является обладателем международного сертификата FRM (Financial Risk Manager) от Глобальной Ассоциации профессионалов по управлению рисками.

Помимо прочего, Тимур Абилкасымов имеет сертификаты по операционным рискам, Базель III и Data science.

В 2021 году сообщалось о назначении Абилкасымова на должность советника председателя АРРФР. В его обязанности входило: принимать участие в вопросах, касающихся финансовой стабильности, экономико-математического моделирования, стресс-тестирования банковского сектора и др. В сентябре 2024 года назначен заместителем главы АРРФР.

