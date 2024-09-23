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Токаев поздравил Хранителя двух святынь

Токаев поздравил Хранителя двух святынь, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 15:29 Фото: akorda.kz
23 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Хранителя двух святынь – короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, а также народ страны с Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент в своей телеграмме, Саудовская Аравия – это государство, опирающееся на прочный политический фундамент и добившееся значительных успехов в укреплении экономики.

Он также подчеркнул, что страна является одним из надежных и важных партнеров Казахстана в регионе Ближнего Востока.

Кроме того, глава государства выразил уверенность, что основанное на традиционной дружбе и братстве сотрудничество будет и впредь укрепляться и развиваться на благо двух народов.

В заключении Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.

Хранитель двух святынь – титул короля Саудовской Аравии. Был введен в обиход королем Фахдом 27 октября 1986 года вместо титула "Его величество".

21 сентября Токаев поздравил Никола Пашиняна с Днем независимости Армении. В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что под руководством Пашиняна Армения добилась больших успехов в государственном строительстве, обеспечении благосостояния граждан и укреплении своего международного авторитета.

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