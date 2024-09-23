Токаев поздравил Хранителя двух святынь
Как отметил президент в своей телеграмме, Саудовская Аравия – это государство, опирающееся на прочный политический фундамент и добившееся значительных успехов в укреплении экономики.
Он также подчеркнул, что страна является одним из надежных и важных партнеров Казахстана в регионе Ближнего Востока.
Кроме того, глава государства выразил уверенность, что основанное на традиционной дружбе и братстве сотрудничество будет и впредь укрепляться и развиваться на благо двух народов.
В заключении Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.
Хранитель двух святынь – титул короля Саудовской Аравии. Был введен в обиход королем Фахдом 27 октября 1986 года вместо титула "Его величество".
21 сентября Токаев поздравил Никола Пашиняна с Днем независимости Армении. В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что под руководством Пашиняна Армения добилась больших успехов в государственном строительстве, обеспечении благосостояния граждан и укреплении своего международного авторитета.