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Политика

Токаев поздравил короля Саудовской Аравии с Днем основания королевства

Токаев поздравил политиков по случаю Дня основания Королевства СА, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 11:04 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Салмана с Днем основания государства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Казахстана в телеграммах отметил, что сегодня Саудовская Аравия признана в мировом сообществе как стабильное и авторитетное государство с динамично развивающейся экономикой. Он также подчеркнул, что Королевство является одним из надежных и важных партнеров нашей страны в исламском и арабском мире.

Глава государства выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество на основе содержательного политического диалога придаст серьезный импульс расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю и Наследному принцу успехов в их ответственной деятельности, а народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.

Ранее Токаев выразил соболезнования родным и близким Дулата Исабекова.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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