Токаев поздравил короля Саудовской Аравии с национальным праздником

Президент Токаев поздравил короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Национальным днем Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Президент направил поздравительную телеграмму от имени народа Казахстана и от себя лично.

"Сегодня Ваша страна является политически стабильным государством с устойчивой экономикой. Она признана авторитетным членом международного сообщества и служит примером для других стран на Ближнем Востоке. Желаю, чтобы под Вашим руководством Королевство добилось дальнейшего процветания и укрепления авторитета", – говорится в телеграмме.

Токаев отметил, что Саудовская Аравия выступает надежным партнером Казахстана в Заливе, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

28-29 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Германию, где проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

