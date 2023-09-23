Токаев поздравил короля Саудовской Аравии с национальным праздником
Фото: Акорда
Президент Токаев поздравил короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Национальным днем Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.
Президент направил поздравительную телеграмму от имени народа Казахстана и от себя лично.
"Сегодня Ваша страна является политически стабильным государством с устойчивой экономикой. Она признана авторитетным членом международного сообщества и служит примером для других стран на Ближнем Востоке. Желаю, чтобы под Вашим руководством Королевство добилось дальнейшего процветания и укрепления авторитета", – говорится в телеграмме.
Токаев отметил, что Саудовская Аравия выступает надежным партнером Казахстана в Заливе, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.
28-29 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Германию, где проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
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