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Лукашенко назвал Казахстан проверенным другом

Александр Лукашенко, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 15:21 Фото: akorda.kz
1 октября 2024 года президенту Беларуси Александру Лукашенко послы девяти стран вручили верительные грамоты. Среди них были послы Китая, Казахстана, Сербии, Алжира, Мавритании, Бурунди, Кувейта, Доминиканской Республики и Уругвая, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания "Белта", президент обратил внимание на перечень стран.

"В этом зале впечатляющая дипломатическая география. Здесь собрались близкие по духу люди, объединенные единым стремлением – создать и укреплять связи во благо народов наших стран".Александр Лукашенко

Далее Лукашенко заявил, что Казахстан является для Беларуси важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником.

Он также отметил, что сейчас практически нет таких сфер, где бы у двух стран не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества, по словам президента, свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации.

В заключении Лукашенко в очередной раз высказал слова благодарности Касым-Жомарту Токаеву за всемерную поддержку.

Примечательно, что летом 2023 года Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Городище Могилевской области заявил, что гражданам страны нужно привыкать к мысли, что у них "будет другой президент".

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Лукашенко Александр Беларусь Казахстан 2024 год Внешняя политика
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