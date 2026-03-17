Лукашенко: День Конституции у Беларуси и Казахстана теперь будет в один день – 15 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 17 марта 2026 года, встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Беларуси Тимуром Жаксылыковым, сообщает Zakon.kz.

Белорусский лидер рассказал, что внимательно наблюдал за развитием ситуации в Казахстане в период подготовки и проведения референдума.

"Я не мог с вами не встретиться после главного вашего политического события в Казахстане. Тем более что День Конституции у нас будет сейчас в один день – 15 марта. Я хочу вас поздравить с очень успешным проведением референдума по Конституции и результатами", – сказал в начале встречи Александр Лукашенко.

Он особо отметил однозначную народную поддержку нового Основного закона и президента РК Касым-Жомарта Токаева.

"Все-таки, как ни говори, это поддержка президента. Он рискнул в это непростое время, внес на референдум очень важные для Казахстана вопросы, и народ (поддержал. – Прим. ред.) – и по явке, и особенно по голосованию (87 с лишним процентов) проголосовал. Потрясающий результат. Я хочу вас поздравить. И прошу вас, передайте Касым-Жомарту Кемелевичу самые теплые мои пожелания и поздравления с результатом. Он молодец. И поздравить казахский народ, казахстанцев с этим успехом", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства выразил надежду, что в связи с принятием новой Конституции Казахстан продолжит развиваться стабильно и получит от этого большой положительный эффект.

Также Александр Лукашенко обратил внимание, что для Беларуси Казахстан является ключевым партнером среди стран Центральной Азии и отношения между государствами и народами всегда были и остаются добрыми.

"Огромная страна, огромное население. Очень хорошие связи, очень хорошие планы нашего сотрудничества", – сказал он.

Президент Беларуси заметил, что нынешний уровень взаимной торговли товарами и услугами находится на достаточно высоком уровне – более 1,5 млрд долларов.

"Мы запросто можем удваивать товарооборот. У нас есть стремление к этому", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что возможность реализации конкретных проектов обсуждалась в том числе на его недавней встрече с председателем Мажилиса Парламента РК Ерланом Кошановым. Кроме того, правительственная делегация Беларуси в конце 2025 года посещала Казахстан, и там также состоялся ряд значимых мероприятий и встреч, были достигнуты солидные договоренности.

"Мы очень надеемся на плодотворное сотрудничество с Казахстаном. Еще раз подчеркиваю: мы очень уважаем ваших трудолюбивых людей. Мы поддерживаем тот курс, который вы проводите. Очень серьезный курс. Вы каждый год занимаетесь реформами, не кричите, но спокойно в этом отношении делаете многое. Поэтому и в ЕАЭС, и в ООН, и на международных площадках, и в наших отношениях Казахстан – Беларусь мы будем очень надежными партнерами для вас", – заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь посол Тимур Жаксылыков поблагодарил президента Беларуси за возможность встречи и, пользуясь случаем, передал поздравления с недавним праздником – Днем Конституции, который в Беларуси отмечается 15 марта, а по итогам референдума в этот же день празднуется и в Казахстане.

"Теперь наши народы будет еще больше объединять этот день – 15 марта", – заметил глава дипмиссии.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью Конституцию Казахстана и подписал указ "О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года".