#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
486.2
557.82
6
События

Лукашенко: День Конституции у Беларуси и Казахстана теперь будет в один день – 15 марта

посол РК в Беларуси Тимур Жаксылыков, президент Беларуси Александр Лукашенко, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 15:43 Фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 17 марта 2026 года, встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Беларуси Тимуром Жаксылыковым, сообщает Zakon.kz.

Белорусский лидер рассказал, что внимательно наблюдал за развитием ситуации в Казахстане в период подготовки и проведения референдума.

"Я не мог с вами не встретиться после главного вашего политического события в Казахстане. Тем более что День Конституции у нас будет сейчас в один день – 15 марта. Я хочу вас поздравить с очень успешным проведением референдума по Конституции и результатами", – сказал в начале встречи Александр Лукашенко.

Он особо отметил однозначную народную поддержку нового Основного закона и президента РК Касым-Жомарта Токаева.

"Все-таки, как ни говори, это поддержка президента. Он рискнул в это непростое время, внес на референдум очень важные для Казахстана вопросы, и народ (поддержал. – Прим. ред.) – и по явке, и особенно по голосованию (87 с лишним процентов) проголосовал. Потрясающий результат. Я хочу вас поздравить. И прошу вас, передайте Касым-Жомарту Кемелевичу самые теплые мои пожелания и поздравления с результатом. Он молодец. И поздравить казахский народ, казахстанцев с этим успехом", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства выразил надежду, что в связи с принятием новой Конституции Казахстан продолжит развиваться стабильно и получит от этого большой положительный эффект.

Фото: president.gov.by

Также Александр Лукашенко обратил внимание, что для Беларуси Казахстан является ключевым партнером среди стран Центральной Азии и отношения между государствами и народами всегда были и остаются добрыми.

"Огромная страна, огромное население. Очень хорошие связи, очень хорошие планы нашего сотрудничества", – сказал он.

Президент Беларуси заметил, что нынешний уровень взаимной торговли товарами и услугами находится на достаточно высоком уровне – более 1,5 млрд долларов.

"Мы запросто можем удваивать товарооборот. У нас есть стремление к этому", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что возможность реализации конкретных проектов обсуждалась в том числе на его недавней встрече с председателем Мажилиса Парламента РК Ерланом Кошановым. Кроме того, правительственная делегация Беларуси в конце 2025 года посещала Казахстан, и там также состоялся ряд значимых мероприятий и встреч, были достигнуты солидные договоренности.

"Мы очень надеемся на плодотворное сотрудничество с Казахстаном. Еще раз подчеркиваю: мы очень уважаем ваших трудолюбивых людей. Мы поддерживаем тот курс, который вы проводите. Очень серьезный курс. Вы каждый год занимаетесь реформами, не кричите, но спокойно в этом отношении делаете многое. Поэтому и в ЕАЭС, и в ООН, и на международных площадках, и в наших отношениях Казахстан – Беларусь мы будем очень надежными партнерами для вас", – заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь посол Тимур Жаксылыков поблагодарил президента Беларуси за возможность встречи и, пользуясь случаем, передал поздравления с недавним праздником – Днем Конституции, который в Беларуси отмечается 15 марта, а по итогам референдума в этот же день празднуется и в Казахстане.

Фото: president.gov.by

"Теперь наши народы будет еще больше объединять этот день – 15 марта", – заметил глава дипмиссии.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью Конституцию Казахстана и подписал указ "О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев вручил госнаграды некоторым казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: