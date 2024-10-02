В акимате области Абай ответили по поводу итогов госаудита

Первый заместитель акима области Абай Шалкар Байбеков рассказал об итогах государственного аудита, проведенного в области Абай.

Напомним, целью государственного аудита является повышение эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора.

– Шалкар Заманбекович, расскажите, пожалуйста, каковы итоги государственного аудита, проведенного в области Абай?

– В соответствии с планом государственного аудита на 2024 год ревизионная комиссия области Абай провела проверку с 20 мая по 28 июня 2024 года. Аудит охватил период с 1 января 2022 года по 30 апреля 2024 года и включал проверку таких объектов, как управления финансов, экономики и бюджетного планирования, сельского хозяйства, координации занятости и социальных программ, а также других квазигосударственных организаций, включая предприятия водоснабжения в районах.

– Какие нарушения были выявлены в рамках аудита?

– По итогам аудита были выявлены финансовые нарушения на сумму 1,1 млрд тенге. Основные из них связаны с нарушениями в учете бюджетных кредитов, выданных Восточно-Казахстанской областью в 2015-2018 годах на тепловодоснабжение. Эти активы не были приняты на баланс до создания области Абай, что составило 711 млн тенге, шесть субъектов квазигосударственного сектора не выполняли обязательства по погашению основного долга и вознаграждения, что привело к нарушениям на 224 млн тенге.

В свою очередь выделенные кредиты и займы бюджетами городов и районов перед областным бюджетом, областной бюджет перед республиканским бюджетом погашаются своевременно согласно утвержденному графику.

Также было зафиксировано нецелевое использование микрокредитных займов в размере 69 млн тенге, а необоснованная передача долгов по проекту улучшения ирригационной и дренажной систем составила 146,9 млн тенге. По проекту "Усовершенствование ирригационной и дренажной систем" допущено необоснованное принятие обязательств в связи с тем, что при разделении бюджета путем передачи долга из ВКО в область Абай отсутствовала детализация сумм по конечным заемщикам.

– Были ли выявлены нарушения в плане эффективности использования бюджетных средств?

– Да, неэффективное планирование и использование средств составило 143,3 млн тенге, особенно по программе "С дипломом в село", где уменьшили лимиты из-за отсутствия претендентов, соответствующих требованиям Правил и факту оценки приобретаемого жилья.

– Какие меры были приняты по результатам аудита?

– Согласно действующему законодательству, должностные лица привлечены к административной ответственности. Выявленные нарушения в целом восстановлены и возмещены, в данный момент принимаются все меры в соответствии с действующим законодательством.

– Как обстоят дела с погашением долга?

– На момент проверки общий долг области Абай за 2022-2023 годы составил 69,7 млрд тенге и 457,7 тысячи долларов США. Согласно графику, уже погашено 16,1 млрд тенге и 50,9 тысячи долларов. Просроченная задолженность отсутствует и все обязательства выполняются в соответствии с установленными графиками.

– Были ли выявлены серьезные нарушения, такие как хищения или недостача средств?

– Аудитом не установлено каких-либо хищений или недостачи бюджетных средств. Уклонений от ведения бухгалтерского учета также не выявлено. Нарушения больше несут процедурный характер. Вместе с тем все приведено в соответствие согласно установленным срокам.