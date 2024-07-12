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Чиновники подрались в акимате в Акмолинской области

В Акмолинской области замакима и руководитель аппарата решили спор кулаками, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 14:36 Фото: pxhere
В мае 2024 года заместитель акима и руководитель аппарата Шортандинского района Акмолинской области подрались на рабочем месте. Сегодня, 12 июля, в суде Zakon.kz рассказали, чем в итоге закончился конфликт чиновников.

Согласно распространяемому сообщению, в районном суде были рассмотрены дела об административном правонарушении в отношении заместителя акима района и руководителя аппарата.

Как оказалось, чиновники, находясь в здании акимата на рабочем месте, устроили словесный конфликт. Решить спор не удалось и он перерос в драку.

Согласно заключению эксперта, они причинили друг другу легкий вред здоровью.

Примечательно, что в суде участники конфликта вину не признали.

"Постановлением суда подсудимые признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 73-1 Кодекса об административных правонарушениях и на каждого из них наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 55 380 тенге", – заключили в пресс-службе.

Постановление суда в законную силу не вступило.

В начале 2024 года сотрудник акимата Алматы уволился после обвинений жительниц города. Тогда алматинки обвинили его в избиении и преследовании. Подробнее ознакомиться с материалом можно по ссылке.

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