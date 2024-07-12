Чиновники подрались в акимате в Акмолинской области
Согласно распространяемому сообщению, в районном суде были рассмотрены дела об административном правонарушении в отношении заместителя акима района и руководителя аппарата.
Как оказалось, чиновники, находясь в здании акимата на рабочем месте, устроили словесный конфликт. Решить спор не удалось и он перерос в драку.
Согласно заключению эксперта, они причинили друг другу легкий вред здоровью.
Примечательно, что в суде участники конфликта вину не признали.
"Постановлением суда подсудимые признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 73-1 Кодекса об административных правонарушениях и на каждого из них наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 55 380 тенге", – заключили в пресс-службе.
Постановление суда в законную силу не вступило.
В начале 2024 года сотрудник акимата Алматы уволился после обвинений жительниц города. Тогда алматинки обвинили его в избиении и преследовании. Подробнее ознакомиться с материалом можно по ссылке.