Токаев примет участие в форуме депутатов маслихатов всех уровней
Фото: akorda.kz
Советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали раскрыл планы Касым-Жомарта Токаева на сегодня, 3 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По его словам, глава государства примет участие в форуме депутатов маслихатов всех уровней.
"Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в форуме депутатов маслихатов всех уровней, который состоится по инициативе партии Amanat", – написал Берик Уали в Facebook.
Как уточнили в Amanat, среди участников форума также председатели Сената и Мажилиса Парламента, премьер-министр, государственный советник, руководство Администрации президента, члены правительства, депутаты Парламента и маслихатов.
"Всего порядка 2500 человек", – говорится в сообщении партии в Telegram-канале.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и корейский народ с Национальным днем.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript