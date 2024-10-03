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Токаев примет участие в форуме депутатов маслихатов всех уровней

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 10:58 Фото: akorda.kz
Советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали раскрыл планы Касым-Жомарта Токаева на сегодня, 3 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, глава государства примет участие в форуме депутатов маслихатов всех уровней.

"Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в форуме депутатов маслихатов всех уровней, который состоится по инициативе партии Amanat", – написал Берик Уали в Facebook.

Как уточнили в Amanat, среди участников форума также председатели Сената и Мажилиса Парламента, премьер-министр, государственный советник, руководство Администрации президента, члены правительства, депутаты Парламента и маслихатов.

"Всего порядка 2500 человек", – говорится в сообщении партии в Telegram-канале.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и корейский народ с Национальным днем.

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Маслихат AMANAT Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Политика
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