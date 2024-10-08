Ильхому Нематову на заседании Совета глав государств СНГ вручили орден Дружбы

Фото: Акорда

8 октября президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе, где были обсуждены приоритетные направления деятельности организации, а также планы по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

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