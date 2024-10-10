С чего начался визит Токаева в Туркменистан

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан начался со встречи с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым. Президент выразил благодарность председателю за гостеприимство и отметил его личный вклад в развитие сотрудничества двух стран, сообщает Zakon.kz.

Также, как уточнили в пресс-службе президента, Токаев подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Фото: akorda.kz

По его словам, официальный визит в Туркменистан призван вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень.

"Мы с большой ответственностью подходим к вопросу развития сотрудничества с вашей страной. Мы являемся стратегическими партнерами. Вы сегодня сказали о работе Совместной межправительственной комиссии. Я тоже наблюдал за работой, инструктировал правительство, в каком направлении нужно двигаться, какие решения надо принимать, поскольку действительно дружеские отношения с Туркменистаном являются для нас приоритетом". Касым-Жомарт Токаев

Бердымухамедов приветствовал президента и выразил уверенность в том, что договоренности, которые будут достигнуты в рамках его официального визита в Туркменистан, поспособствуют углублению многогранного взаимодействия между двумя странами

Фото: akorda.kz

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Утром 10 октября Токаев прибыл в Ашхабад. О торжественной встрече президента мы уже рассказывали. Красочные фотографии можно посмотреть по этой ссылке.