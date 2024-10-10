Токаев прилетел в Туркменистан: как встретили президента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 октября 2024 года прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада президента Казахстана встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

По данным пресс-службы Акорды, в ходе визита состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева и президента Сердара Бердымухамедова.

Кроме того, глава государства откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".

Telegram-канал Aqorda также разместил красочные фотографии момента встречи Токаева в аэропорту.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны двух стран.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Напомним, 9 августа 2024 года Сердар Бердымухамедов прилетал в Казахстан для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Именно тогда Токаева пригласили в Туркменистан.

"Осенью этого года ждем вас в Туркменистане с официальным визитом и для участия в Международном форуме по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги", – заключил Сердар Бердымухамедов.