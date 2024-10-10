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Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением

выступление Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 18:32 Фото: Акорда
По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступили с совместным заявлением перед представителями средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава нашего государства отметил значимость достигнутых в рамках его официального визита в Туркменистан договоренностей и принятых двусторонних документов. По его словам, центральное место среди них занимает Декларация об укреплении дружбы и многопланового стратегического партнерства.

"В ней мы вновь подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему сближению братских народов, выводу казахско-туркменских отношений на качественно новый уровень. Мы также приняли соответствующую Комплексную программу до 2027 года. Условились наполнить предстоящий период знаковыми событиями на благо двух близких народов", – сказал Токаев.

Он отметил, что особое внимание было уделено вопросам двусторонней торговли.

"Благодаря совместным усилиям по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 28%, превысив полмиллиарда долларов. Позитивная динамика сохраняется и в этом году. Мы договорились рассмотреть возможность расширения номенклатуры поставляемых товаров и создания благоприятных условий для дальнейшего развития взаимной торговли. Перспективным видится увеличение поставок казахстанской сельхозпродукции, прежде всего пшеницы", – сказал глава государства.

По его словам, туркменский бизнес также обладает большими резервами для наращивания экспорта в Казахстан и утверждения своего долговременного присутствия на нашем рынке.

"Считаем, что двусторонний товарооборот в недалекой перспективе может быть доведен до 1 млрд долларов. Для полноценной реализации нашего торгово-экономического потенциала Казахстан предложил совместно укреплять межрегиональное взаимодействие. Сегодня было положено начало взаимовыгодному партнерству в данном формате – подписан План сотрудничества между акиматом Мангистауской области и администрацией Балканского велаята", – отметил президент.

Ранее сообщалось, какие документы подписали Казахстан и Туркменистан.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Туркменистан Бердымухамедов Сердар 2024 год
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