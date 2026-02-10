Никто не ставит задачу перечеркнуть значение действующей Конституции – Токаев

10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

По его словам, никто не ставит задачу перечеркнуть значение действующей Конституции, которая сыграла огромную роль во всех достижениях нашей страны за прошедшие 30 лет.

"Большая заслуга в этом принадлежит первому президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Тем не менее надо учесть, что она принималась, когда наша страна только вставала на ноги, и несет в себе отпечаток первых сложных лет становления нашей Независимости". Касым-Жомарт Токаев

С той поры, продолжил президент, общество значительно изменилось.

"Вопреки всем пессимистическим прогнозам Казахстан состоялся как сильное государство, обладающее высоким международным авторитетом. Сегодня в мире происходят фундаментальные геополитические, геоэкономические, технологические сдвиги. В последние годы Казахстан также пережил большие изменения, которые оказали влияние на национальное самосознание, можно даже сказать, вызвали сильные потрясения. Поэтому нам крайне важно актуализировать свои цели, ценности и принципы, а также закрепить их на конституционном уровне". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев заявил, что состав Конституционной комиссии уникален и в нем нет зарубежных экспертов. Об этом можно прочитать по этой ссылке.