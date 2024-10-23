Токаев поздравил нового президента Вьетнама

Сегодня, 23 октября 2024 года, Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления новому президенту Социалистической Республики Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана пожелал Лыонг Кыонгу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Вьетнама – благополучия и процветания.

"Ваша победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке соотечественниками вашего политического курса, направленного на обеспечение экономической стабильности, повышение благосостояния страны и укрепление ее авторитета на международной арене. Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего укрепления казахско-вьетнамских отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания", – говорится в телеграмме.

21 октября вьетнамский генерал и политик Лыонг Кыонга был избран президентом страны. Выборы президента прошли во Вьетнаме в связи с тем, что действующий глава государства То Лам был избран генсеком ЦК правящей Коммунистической партии после смерти предыдущего секретаря Нгуен Фу Чонга.