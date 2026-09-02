Токаев направил поздравление президенту Вьетнама

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления по случаю Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 2 сентября 2026 года, проинформировали в Telegram-канале Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента То Лама и его соотечественников с Днем независимости".

В телеграмме отмечается, что этот знаменательный праздник служит ярким символом национального единства и созидательного духа вьетнамского народа, а также стремления страны к устойчивому развитию и процветанию.

Президент Казахстана также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям стратегическое партнерство продолжит поступательно развиваться на благо народов двух стран.

Как сообщается, глава государства пожелал То Ламу успехов в его ответственной деятельности, а народу Вьетнама – счастья и благополучия.

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Днем ранее, 1 сентября, глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Словацкой Республики. В ней Касым-Жомарт Токаев поздравил Петера Пеллегрини с Днем Конституции.