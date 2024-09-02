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Токаев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости

Токаев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 21:08 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента То Лама с Днем независимости Социалистической Республики Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в своей телеграмме глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама на пути построения процветающего государства и гармоничного общества. Подчеркнув теплый и дружественный характер отношений с Вьетнамом, основанных на взаимном доверии и партнерстве, президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству во благо развития наших стран.

Президент пожелал президенту То Ламу успехов в его ответственной государственной деятельности, а вьетнамскому народу – мира и благополучия.

Ранее Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по АЭС.

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