Токаев поздравил избранного президента Вьетнама

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму То Ламу по случаю его избрания президентом Социалистической Республики Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства пожелал успехов своему коллеге во всех его будущих начинаниях, а дружественному народу Вьетнама – счастья и благополучия, передает Акорда.

"Убежден, что в период вашего пребывания на этом посту ваша прекрасная страна продолжит неуклонное движение по пути построения еще более процветающего, гармоничного и устойчивого общества. Казахстан и Вьетнам связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я готов совместно с вами использовать новые возможности во имя развития нашего многогранного взаимодействия в интересах наших стран", – говорится в телеграмме.

Новым президентом То Лам был избран на седьмой сессии Национального собрания.