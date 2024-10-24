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Токаев на саммите БРИКС: Акорда опубликовала фото и видео

Токаев на саммите БРИКС: Акорда опубликовала фото и видео, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 13:46 Фото: akorda.kz
Появились фотографии и видео с XVI Саммита глав государств БРИКС, в котором принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Их 24 октября 2024 года опубликовала пресс-служба главы государства, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды сначала показали прибытие Касым-Жомарта Токаева в международный выставочный центр "Казань Экспо" для участия в саммите.

Также пресс-служба поделилась кадрами совместного фотографирования участников саммита БРИКС+.

Токаев на саммите БРИКС: Акорда опубликовала фото и видео, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 13:46

Фото: akorda.kz

Вместе с тем снимками с саммита поделился и советник – пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

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Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина 23 октября 2024 года прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС. Глава государства провел ряд бесед с участниками саммита, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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