Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага

Сегодня, 4 июня 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане, сообщает Zakon.kz.

Известно, что начальник роты почетного караула отдал президенту рапорт о готовности к церемонии. Затем прозвучал Государственный гимн и был поднят Государственный флаг Казахстана.

"Поздравляю вас с Днем государственных символов! Это праздник, имеющий особое значение для каждого гражданина нашей священной Родины. В этот день мы высоко поднимаем наше знамя. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что являемся гордой, суверенной страной. Наши священные символы – это яркое воплощение ценностей нашего народа. Каждый из них отражает нашу национальную самобытность. Герб – яркий образ нашей государственности. Гимн – величественный голос нашей свободы. Небесно-голубой стяг – воплощение нашей Независимости. Не будет преувеличением сказать, что эти символы, которые мы чтим и почитаем, являются своего рода тремя столпами, олицетворяющими нашу государственность. История знает немало примеров, когда наш народ объединялся под одним знаменем, бережно храня единство и согласие. И сегодня наша страна укрепляет сплоченность и уверенно шагает вперед". Касым-Жомарт Токаев

4 июня 1992 года в Казахстане утвердили государственные символы, ознаменовавшие собой начало новой главы в нашей истории. Какие смыслы вложили создатели в знакомые каждому казахстанцу флаг, герб и гимн.