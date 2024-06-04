О чем заявил Токаев во время церемонии поднятия флага в Астане

4 июня 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане. Начальник роты почетного караула отдал президенту рапорт о готовности к церемонии, сообщает Zakon.kz.

Затем прозвучал Государственный гимн и был поднят Государственный флаг Республики Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев поздравил собравшихся с Днем государственных символов и отметил, что этот знаменательный праздник олицетворяет укрепление нашей государственности.

"Только что состоялась церемония поднятия Государственного флага по случаю сегодняшней даты. Пусть гордо реет наш небесно-голубой стяг! Почитать его – священная обязанность каждого гражданина. Наш флаг, парящий в синеве неба, наполняет каждого из нас чувством уважения к своей Отчизне. Благодаря спортивным победам он не раз поднимался на многих международных турнирах. Недавно первая казахская альпинистка вновь подняла наше знамя над самой высокой точкой мира – горой Эверест. Приближаются летние Олимпийские игры. Уверен, в честь побед наших спортсменов небесно-голубое полотнище не раз взметнется ввысь над аренами Парижа", – сказал президент.

Глава государства отметил, что развевающийся в вышине флаг, олицетворяющий Независимость Казахстана и единство народа, пробуждает в нас самые высокие чувства.

"В тяжелые для страны времена наши предки, объединившись под общим знаменем, защищали свою землю. Они как зеницу ока берегли Великую степь и передали ее потомкам. Сохранить это бесценное наследие – наш долг", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил, что Казахстан – миролюбивое государство, высшими ценностями которого являются согласие и единство. Мы установили дружеские отношения со всеми странами мира.

"Благодаря нашим достижениям бирюзовый стяг Казахстана во всем мире воспринимается как знак единства и солидарности. Мы неизменно верны принципам дружбы и взаимного уважения. Сегодня мы все вместе строим Справедливый Казахстан – общество, в котором каждому предоставлены равные возможности. В краткие сроки была проведена масштабная политическая реформа, определена новая экономическая парадигма. Мы встали на путь обновления общественного сознания и формирования нового качества нации. Реализация всего намеченного – задача не из легких. Для этого нам, прежде всего, необходима сплоченность. Народ Казахстана связан одной судьбой и общим будущим. Объединившись под небесно-голубым флагом, мы обязательно достигнем намеченных целей", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, государственные символы воплощают в себе наши основополагающие ценности и идеалы, пробуждают в каждом из нас подлинное чувство гордости за страну. Они объединяют всех граждан как в дни испытаний, так и во время триумфальных побед.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что присвоение воинских званий в День государственных символов стало доброй традицией. Он также указал на значимость того, что военнослужащие избрали своей жизненной миссией защиту Родины

"Для каждого мужчины охрана спокойствия своей страны – священный долг. Великий батыр Бауыржан Момышулы говорил: "Ердің туы – намыс" ("Честь – знамя мужчины"). Такие патриотично настроенные и верные своему долгу воины, как вы, вселяют в нас уверенность в светлом будущем Казахстана. Нет никаких сомнений в том, что вы будете хранить верность присяге и неусыпно охранять рубежи страны. Присвоение воинского звания – важная веха в жизни каждого военнослужащего. Как говорил генерал армии Сагадат Нурмагамбетов, "Атақты алғаннан гөрі, оны арқалап жүрген қиын" ("Нести славу труднее, чем завоевать ее"). Эти слова знаменитого полководца отражают огромную ответственность, которая возлагается на вас. Всегда будьте достойны славы казахского солдата!" – сказал глава государства.

В завершение роты почетного караула Службы государственной охраны, Министерства обороны и Министерства внутренних дел прошли торжественным маршем перед президентом и участниками церемонии.

В мероприятии приняли участие председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, государственный советник Ерлан Карин, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, руководители государственных органов, члены правительства, депутаты Парламента, курсанты высших военных учебных заведений и их родственники.

О том, кто получил офицерские погоны из рук Касым-Жомарта Токаева, можете узнать здесь.