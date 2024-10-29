Президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в юрте

Сегодня, 29 октября 2024 года, состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Монголию с государственным визитом. По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров, сообщает Zakon.kz.

Поблагодарив за теплый прием, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение своему первому визиту в Монголию в качестве главы государства.

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По его словам, Монголия является одним из важнейших партнеров Казахстана, с которым нашу страну связывают общие многовековые традиции и культурно-исторические корни.

"Уважаемый президент, я прибыл в Монголию с государственным визитом по вашему приглашению. Это большая честь для меня и для всех членов делегации. Сегодня мы подпишем важные двусторонние документы, в том числе Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Убежден, что данный шаг будет способствовать активизации сотрудничества на всех уровнях и откроет широкие перспективы во благо развития двух народов". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Монголию выведет двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.

"Действительно, со дня установления дипломатических отношений между нашими странами прошло порядка 30 лет. Этот государственный визит осуществляется спустя 16 лет. Наша страна рассматривает ваш визит как основу для определения перспектив и направлений двустороннего сотрудничества на ближайшее время. Ваш визит имеет особое значение, поскольку выводит отношения двух стран на совершенно новый уровень, а именно на уровень стратегического партнерства", – сказал президент Монголии.

Фото: akorda.kz

В ходе содержательной беседы главы государств уделили особое внимание перспективам развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Обсуждены вопросы взаимодействия в сферах сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса, энергетики, транспорта и логистики, а также финансов.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность качественной реализации совместных проектов и подписанных документов.

Фото: akorda.kz

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая взаимодействие в рамках многосторонних структур.

В завершение встречи президент Монголии подарил главе государства Казахско-монгольский словарь, который включает более 60 тыс. словарных статей.

Токаев прилетел в Монголию днем ранее, 28 октября. В аэропорту Улан-Батора делегацию Казахстана встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.