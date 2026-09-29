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Политика

Токаев прибыл в резиденцию президента Германии: появились первые кадры

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 18:10 Фото: akorda.kz
В Министерстве обороны Федеративной Республики Германия состоялась церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Берлин с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в Акорде. По их данным, Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер представили друг другу членов делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

По завершении торжественной церемонии главы государств направились в резиденцию федерального президента Германии.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев оставил запись в Книге почетных гостей.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию. Известно, что глава РК примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

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Канат Болысбек
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