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Токаев: Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 19:24 Фото: Акорда
Состоялись переговоры президента Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава нашего государства поблагодарил Владимира Путина за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

"Это, без всякого преувеличения, очень важное событие в наших межгосударственных отношениях, которые зиждутся на очень прочной основе стратегического партнерства и союзничества. Я сегодня внимательно прочитал вашу статью в средствах массовой информации Казахстана. Я тоже опубликовал свою статью в российских средствах массовой информации. Я думаю, что мы очень подробно, как бы в унисон, изложили наши подходы к развитию сотрудничества, обращенного в будущее. В своей статье я подчеркнул, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России в это очень непростое время", – отметил президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстану и России удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства.

"Повестка дня вашего визита достаточно обширная. В канун визита работали члены правительств, обговаривали все вопросы, которые стоят в повестке дня. Мы сегодня примем очень важные документы – это 20 соглашений, которые, безусловно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества", – заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 27 ноября прилетел в Астану.

Статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".

Позже Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан.

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