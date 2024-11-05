Как Макрон встретил Токаева в Париже

Фото: akorda.kz

Государственный визит Касым-Жомарта Токаева во Французскую Республику начался с торжественной церемонии встречи. Об этом сегодня, 5 ноября 2024 года, рассказали в пресс-службе нашего главы государства, сообщает Zakon.kz.

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