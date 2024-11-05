Как Макрон встретил Токаева в Париже
Фото: akorda.kz
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева во Французскую Республику начался с торжественной церемонии встречи. Об этом сегодня, 5 ноября 2024 года, рассказали в пресс-службе нашего главы государства, сообщает Zakon.kz.
Главу государства под фанфары военного оркестра встретил президент Эмманюэль Макрон. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.
Главы государств обошли строй почетного караула, состоящего из военнослужащих республиканской гвардии, воздушно-космических, сухопутных и морских войск.
По завершении обхода почетный караул торжественным маршем прошел перед президентами.
Затем состоялось взаимное представление членов официальных делегаций и почетных гостей.
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Французскую Республику 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
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