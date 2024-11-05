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Казахстан может стать поставщиком для французской и европейской промышленности

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 21:47 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время участия в работе инвестиционного круглого стола во Франции детально остановился на перспективных направлениях расширения экономических связей, сообщает Zakon.kz.
"Энергетика всегда была ключевым сектором нашего сотрудничества. Будучи крупным поставщиком нефти и урана в Европейский Союз, Астана готова и дальше поддерживать энергетический суверенитет Франции. Мы ожидаем активизации присутствия французской промышленности в Казахстане, с которой связываем внедрение передовых технологий в нашу производственную сферу. Учитывая, что наша страна является крупнейшим производителем урана в мире, а Франции обладает обширным опытом в атомной промышленности, мы могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике", – цитирует Акорда главу Казахстана.

Президент сообщил, что Казахстан стал первым государством в регионе, ратифицировавшим Парижское соглашение и взявшим на себя обязательство по достижению нулевого уровня выбросов к 2060 году. По его словам, увеличилось число крупных международных компаний, заинтересованных в реализации масштабных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики в нашей стране. В частности, компания Total Energies планирует построить ветряную электростанцию мощностью один гигаватт с инвестициями в 1,1 млрд долларов.

Следующим приоритетным направлением было обозначено эффективное управление водными ресурсами и теплоснабжением, имеющими решающее значение для Казахстана в условиях изменения климата. Сотрудничество с компаниями Suez и Veolia будет способствовать модернизации водной инфраструктуры.

"Поскольку к 2040 году глобальный спрос на критическое сырье увеличится в четыре раза, Казахстан может стать надежным поставщиком для французской и европейской промышленности. В настоящее время мы добываем 19 из 34 важнейших видов сырья, жизненно значимых для экономики ЕС, включая титан, медь, магний и скандий. Согласно прогнозам, казахстанские недра также содержат богатые залежи таких редкоземельных минералов, как литий, бериллий и тантал, востребованных практически во всех высокотехнологичных и экологичных производствах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в новых геополитических реалиях возрастает роль транспортно-логистического сектора, тогда как Казахстан занимает стратегическое положение в Евразии. Он рассказал о реализуемых в стране проектах по модернизации транспортных маршрутов и призвал французских бизнесменов изучить возможности данного сектора.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.

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