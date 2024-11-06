Опубликован список документов, подписанных на саммите ОТГ
Ранее сообщалось, что в среду утром глава государства прилетел в Бишкек. В аэропорту "Манас" Касым-Жомарта Токаева встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров. Позднее президент Казахстана принял участие в саммите Организации тюркских государств.
Как следует из Telegram-канала Акорды, по итогам заседания были подписаны следующие документы:
1. Декларация 11-го саммита Организации тюркских государств;
2. Решение о "Зеленом видении тюркского мира: единстве устойчивого будущего";
3. Решение об объявлении города Бишкека Цифровой столицей Организации тюркских государств на 2025 год;
4. Решение о награждении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Высшим орденом Тюркского мира";
5. Решение о принятии Хартии Тюркского мира;
6. Решение о назначении заместителей генерального секретаря Организации тюркских государств;
7. Решение о "Положении о постоянных представителях Организации тюркских государств";
8. Решение о флагах организаций тюркского сотрудничества.