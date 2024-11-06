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Опубликован список документов, подписанных на саммите ОТГ

Токаев в Бишкеке: опубликован список документов, подписанных на саммите ОТГ, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 14:21 Фото: akorda.kz
Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 6 ноября 2024 года опубликовала список документов, подписанных по итогам саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в среду утром глава государства прилетел в Бишкек. В аэропорту "Манас" Касым-Жомарта Токаева встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров. Позднее президент Казахстана принял участие в саммите Организации тюркских государств.

Как следует из Telegram-канала Акорды, по итогам заседания были подписаны следующие документы:

1. Декларация 11-го саммита Организации тюркских государств;

2. Решение о "Зеленом видении тюркского мира: единстве устойчивого будущего";

3. Решение об объявлении города Бишкека Цифровой столицей Организации тюркских государств на 2025 год;

4. Решение о награждении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Высшим орденом Тюркского мира";

5. Решение о принятии Хартии Тюркского мира;

6. Решение о назначении заместителей генерального секретаря Организации тюркских государств;

7. Решение о "Положении о постоянных представителях Организации тюркских государств";

8. Решение о флагах организаций тюркского сотрудничества.

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