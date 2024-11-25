Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября

Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 17:01 Фото: akorda.kz
По приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября 2024 года в Казахстан с государственным визитом прибудет президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне.

"Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. 28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ", – сказано в сообщении.

Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября. 

Между тем, в Астане готовятся к приему высоких гостей. Так, Служба государственной охраны 25 ноября предупредила горожан о том, что 27-28 ноября 2024 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. 27 ноября запланированы полеты авиации МО РК над Астаной.

Читайте также

О чем глава МВД доложил Токаеву и какие поручения получил
О чем глава МВД доложил Токаеву и какие поручения получил
Токаев принял министра труда
О новых подходах к соцподдержке населения доложили Токаеву
Токаев принял министра обороны
Токаев поручил Жаксылыкову активнее развивать территориальную оборону
Ирина Капитанова
Астана ОДКБ Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты
Вера Брежнева, развод, Константин Меладзе
Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе
Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, День матери
Молодая жена Петросяна раскрыла, как прошел ее День матери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: