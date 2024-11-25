Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября 2024 года в Казахстан с государственным визитом прибудет президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне.

"Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. 28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ", – сказано в сообщении.

Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября.

Между тем, в Астане готовятся к приему высоких гостей. Так, Служба государственной охраны 25 ноября предупредила горожан о том, что 27-28 ноября 2024 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. 27 ноября запланированы полеты авиации МО РК над Астаной.