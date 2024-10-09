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Законодательство РК

План подачи воды в Арал выполнили почти на 100%

Вода, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 08:18 Фото: advantour
В этом году план подачи воды в Аральское море выполнен почти на 100%, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба правительства страны, с начала года объем превысил два млрд куб. м. До конца года планируется направить порядка 500 млн.

"На сегодня объем воды в Северном Арале составляет 22 млрд куб. м. До этого в поливной период в море поступало до 10 куб. м воды в секунду. В этом году в 10 раз больше", – рассказал заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнолла Казтоганов.
Вода, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 08:18

Фото: пресс-служба правительства РК

Кроме того, более 45 млн куб. м воды было направлено в озера:

  • Акшатау;
  • Соргак;
  • Камыстыбас.

Это положительно сказалось на рыбном хозяйстве и туризме: снизилась минерализация Аральского моря, увеличилась популяция рыбы. Сейчас рыбаки вылавливают до восьми тысяч тонн рыбы.

Аральское море, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 08:18

Фото: пресс-служба правительства РК

Недавно стало известно, как в Аральске развивают туризм и зачем на дне озера открыли первый в Центральной Азии Geopark Aral.

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