План подачи воды в Арал выполнили почти на 100%
Фото: advantour
В этом году план подачи воды в Аральское море выполнен почти на 100%, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба правительства страны, с начала года объем превысил два млрд куб. м. До конца года планируется направить порядка 500 млн.
"На сегодня объем воды в Северном Арале составляет 22 млрд куб. м. До этого в поливной период в море поступало до 10 куб. м воды в секунду. В этом году в 10 раз больше", – рассказал заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнолла Казтоганов.
Фото: пресс-служба правительства РК
Кроме того, более 45 млн куб. м воды было направлено в озера:
- Акшатау;
- Соргак;
- Камыстыбас.
Это положительно сказалось на рыбном хозяйстве и туризме: снизилась минерализация Аральского моря, увеличилась популяция рыбы. Сейчас рыбаки вылавливают до восьми тысяч тонн рыбы.
Фото: пресс-служба правительства РК
Недавно стало известно, как в Аральске развивают туризм и зачем на дне озера открыли первый в Центральной Азии Geopark Aral.
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