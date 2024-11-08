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Как сельские акимы будут расширять доходы своего бюджета

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 18:38 Фото: Zakon.kz
В Казахстане прорабатывается вопрос расширения доходных источников сельского бюджета, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков 8 ноября 2024 года на заседании Общественной палаты при Мажилисе VIII созыва, текущего бюджета недостаточно для развития сел. В этой связи предлагается расширить доходные источники бюджета сельских округов. Ожидается, что доходы увеличатся в четыре раза.

"Акимы сельских округов часто жалуются на отсутствие оперативности в решении вопросов местного значения из-за трудоемких бюджетных процессов. На сегодня проводятся обсуждения с акимами сельских округов. Также рассматривается новый механизм распределения бюджета сельским округам, который предусматривает укрупнение бюджетных программ с 17 до 4. При этом будут исключены бюджетные изъятия из сел в районы", – сказал Бауыржан Омарбеков.

Он пояснил, что этот механизм позволит упростить бизнес-процесс по формированию и корректировке бюджета. Если сейчас для уточнения бюджета акиму сельского округа нужно ждать сессии маслихата, то в будущем по согласованию с собранием местного сообщества эта процедура займет не более трех дней.

Ранее сообщалось, что в Казахстане анализируется исполнение сельскими акимами своих предвыборных программ, итоги отчетных встреч с населением, а также деятельность в социальных сетях.

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