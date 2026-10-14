Токаев прибыл в Баку на международный саммит
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку для участия в 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, президента Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Баку встретил заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов.
Ранее сообщалось, что Токаев дал поручения по реализации приоритетных направлений внутренней политики.
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