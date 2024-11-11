Казахстану подняли рейтинги международные агентства: эксперт разъяснил, что это означает для страны

Казахстан вошел в топ-35 конкурентоспособных стран мира. Об этом объявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов в Астане, ссылаясь на данные Международного института развития менеджмента (IMD), сообщает Zakon.kz.

Казахстану подняли рейтинги международные агентства, а значит, эксперты достойно оценили усилия страны по развитию экономики.

"Мы ставим перед собой достаточно амбициозную задачу – привлечь к 2029 году дополнительно 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Для реализации этой цели инвестиционный штаб при правительстве наделен расширенными полномочиями по оперативному решению возникающих проблем. В мае текущего года мною был подписан указ, усиливший базу для существенной либерализации национальной экономики. Мы продолжим последовательные системные шаги, направленные на улучшение условий работы инвесторов в стране", – сказал тогда глава государства.

По мнению экспертов, Казахстан обладает уникальной минерально-сырьевой базой, и сегодня республика реализует меры по повышению эффективности и прозрачности процессов в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых. За последние шесть лет Казахстан привлек частные инвестиции в геологоразведку на сумму более 1 млрд долларов.

Страна активно привлекает иностранные инвестиции в энергетику, геологоразведку, нефтехимию, агропром и другие сектора экономики.

Фото: Facebook/Rassul Rysmambetov

Известный финансист Расул Рысмамбетов в интервью поделился своим мнением о том, насколько привлекателен Казахстан для иностранного капитала.

– На заседании Совета иностранных инвесторов глава государства заявил, что Казахстан намерен привлечь к 2029 году 150 млрд долларов иностранных инвестиций. Насколько это реалистично?

– Казахстан поставил амбициозную, но при этом вполне реалистичную цель привлечь 150 млрд долларов иностранных инвестиций к 2029 году. В 2022 году страна привлекла рекордные 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что свидетельствует о положительной динамике.

Для достижения поставленной цели потребуется поддерживать и увеличивать этот уровень привлечения инвестиций ежегодно. Достижение данного результата зависит от продолжения реформ, улучшения инвестиционного климата и активного продвижения Казахстана, как привлекательного направления для инвесторов.

– Какие отрасли наиболее всего нуждаются в привлечении иностранных инвестиции?

– Казахстан стремится диверсифицировать экономику и снизить зависимость от добывающего сектора. В этом контексте приоритетными для привлечения иностранных инвестиций являются:

обрабатывающая промышленность – развитие высокотехнологичных производств и переработка сырья. Не следует забывать и о поддержке отечественного товаропроизводителя;

агропромышленный комплекс – внедрение современных технологий в сельском хозяйстве и переработке продукции;

инфраструктура и транспорт – развитие логистических коридоров и модернизация транспортной сети, а также модернизация коммунальной инфраструктуры;

зеленая энергетика – проекты в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

– Улучшился ли инвестиционный климат в "Новом Казахстане"? Какие позитивные сдвиги вы бы отметили?

– В последние годы Казахстан предпринял ряд мер для улучшения инвестиционного климата, включая регуляторные реформы: внедрение новой политики в сфере предпринимательской деятельности, направленной на снижение административных барьеров и упрощение процедур для бизнеса.

Казахстан также занялся инфраструктурой, активно вкладывая в развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, что должно повысить привлекательность страны для инвесторов.

Нам подняли рейтинги международные агентства, а значит, они оценивают усилия страны по развитию.

– На прошлой неделе премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил с главой GE HealthCare создание производства медоборудования в Казахстане, а также поручил начать подготовку инвестсоглашения с китайской аэрокомпанией Fufeng Group. Какие инвестпроекты последнего времени вы отметили для себя?

– Среди последних значимых инвестиционных проектов можно отметить также Roche – проект швейцарского холдинга по производству противоопухолевых препаратов, ACWA – кажущийся сложным, но все же – производство зеленого водорода с планом выйти на 40 ГВт энергии для этих целей.

Также австрийцы планировали запускать производство строительных материалов. Насколько мне известно, готовятся и другие инвесторы в сельском хозяйстве и металлообработке.

31 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов рассказал, что привнесли иностранные инвесторы в экономику Казахстана.