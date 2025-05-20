Токаев прибыл в Будапешт
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, глава государства сегодня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Фото: Акорда
Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Румынии Никушору Дану.
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