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Политика

Токаев прибыл в Будапешт

Токаев прибыл в Будапешт, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 18:20 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства сегодня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Фото: Акорда

Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Румынии Никушору Дану.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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