Токаев прибыл в Будапешт

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства сегодня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Фото: Акорда Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Румынии Никушору Дану.

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