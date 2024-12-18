Как Токаев встретил президента Гвинеи-Бисау
Фото: akorda.kz
В Акорде 18 декабря 2024 года состоялась торжественная церемония встречи президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Его в резиденции приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
Президенты представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
Фото: akorda.kz
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.
О том, что Казахстан посетит президент Гвинеи-Бисау, стало известно 17 декабря 2024 года.
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