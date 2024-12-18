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Политика

Как Токаев встретил президента Гвинеи-Бисау

Как Токаев встретил президента Гвинеи-Бисау, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 11:44 Фото: akorda.kz
В Акорде 18 декабря 2024 года состоялась торжественная церемония встречи президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Его в резиденции приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Как Токаев встретил президента Гвинеи-Бисау, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 11:44

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

О том, что Казахстан посетит президент Гвинеи-Бисау, стало известно 17 декабря 2024 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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