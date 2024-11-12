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Казахстан заявил о поддержке суверенитета Палестины и Восточного Иерусалима как ее столицы

Казахстан заявил о поддержке суверенитета Палестины и Восточного Иерусалима как ее столицы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 21:12 Фото: МИД РК
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 12 ноября принял участие во внеочередном совместном Саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по урегулированию палестинского вопроса и стабилизации ситуации в Ливане, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МИД РК, в ходе мероприятия представители государств-членов обсудили текущую геополитическую обстановку, вызовы и угрозы, стоящие перед исламским миром, в том числе с учетом текущих событий на Ближнем Востоке.

"Глобальные экономические и политические державы все чаще оказываются не в состоянии работать вместе, чтобы справиться с геополитической турбулентностью, экономической неопределенностью и решить текущие насущные проблемы. Наша страна неуклонно призывает к урегулированию всех вооруженных конфликтов исключительно дипломатическими средствами и путем диалога. Как подчеркнул президент К. Токаев, стремление к миру путем конструктивных переговоров – это не признак слабости, а отражение стратегической мудрости и дальновидности", – сказал Мурат Нуртлеу.

Он подчеркнул, что Казахстан является убежденным сторонником формулы "два государства для двух народов" согласно соответствующим резолюциям ООН.


"Создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме является единственным жизнеспособным решением для обеспечения законных прав палестинцев на самоопределение и государственность. Наша страна полностью солидарна с мнением генерального секретаря ООН о том, что "мир не может позволить себе, чтобы Ливан стал еще одной Газой", – заявил глава МИД РК.

По его словам, средние державы, такие как Казахстан, сегодня становятся ключевыми игроками в наведении мостов и укреплении многостороннего подхода к разрешению споров, защите территориальной целостности, обеспечению мира и стабильности.

"Казахстан присоединяет свой голос к братьям, которые призывают к немедленному прекращению огня и беспрепятственной доставке критически важной помощи палестинцам. Астана готова внести свой вклад во все начинания, направленные на достижение прочного мира как на региональном, так и на глобальном уровнях", – заключил Мурат Нуртлеу.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 ноября 2024 года выступил на Саммите мировых лидеров по действиям в области климата, который проходит в рамках 29-й Конференции. 

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