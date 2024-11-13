Касым-Жомарта Токаева пригласили в Хорватию

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом 13 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе казахстанского лидера, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев назвал Хорватию надежным партнером Казахстана в Европейском союзе.

"Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу принять участие во втором Международном форуме Астана, который состоится в следующем году. Андрей Пленкович также предложил президенту Казахстана посетить Хорватию", – говорится в опубликованном в Telegram-канале Акорды сообщении.

Также сообщается, что лидеры двух стран рассмотрели состояние двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Фото: akorda.kz

Как отмечается, основное внимание собеседники уделили реализации совместных инвестиционных проектов в энергетическом секторе.

Глава нашего государства выразил поддержку хорватским компаниям, которые ведут бизнес в Казахстане. Кроме того, обсуждены перспективы упрощения визового режима.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой. Особое внимание собеседники уделили перспективам углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также упрощению визового режима для граждан обеих стран.