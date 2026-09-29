Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Канцлером Фридрихом Мерцем. Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи глава нашего государства выразил признательность за теплый прием. Стороны выразили твердую приверженность укреплению многопланового сотрудничества между Казахстаном и Германией.

Подчеркнуто, что правительства двух стран будут работать над тем, чтобы создавать условия для расширения взаимодействия.

Как отметил президент, Германия входит в число ключевых торговых партнеров и ведущих иностранных инвесторов Казахстана.

"Значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия имеется в таких сферах, как промышленность, критически важные минералы, транспорт и логистика, цифровые технологии, а также выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, включая машиностроение и химическую промышленность", – говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества. Достигнута договоренность активизировать взаимодействие в рамках международных структур, в том числе в формате "Центральная Азия – Германия".

Ранее в Министерстве обороны Федеративной Республики Германия состоялась церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Берлин с официальным визитом.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию. Известно, что глава РК примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.