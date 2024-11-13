Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Упрощение визового режима обсудили президенты Казахстана и Северной Македонии

Упрощение визового режима обсудили президенты Казахстана и Северной Македонии, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 15:35 Фото: akorda.kz
В рамках Всемирного климатического саммита глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой. Об этом 13 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость Северной Македонии как важного партнера Казахстана в Европе и выразил стремление укреплять сотрудничество в приоритетных направлениях.

В свою очередь Гордана Силяновска-Давкова поблагодарила президента Казахстана за его вклад в двусторонние отношения и подчеркнула потенциал для дальнейшего укрепления взаимодействия. Она высоко оценила роль Казахстана на международной арене в качестве средней державы.

"Особое внимание собеседники уделили перспективам углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также упрощению визового режима для граждан обеих стран. Достигнута договоренность о развитии контактов между деловыми кругами Казахстана и Северной Македонии", – говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале Акорды.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Гордану Силяновску-Давкову посетить с визитом Казахстан.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 15:35
Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали важный документ
, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 15:35

Чуть ранее на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Читайте также

Касым-Жомарта Токаева пригласили в Хорватию
Касым-Жомарта Токаева пригласили в Хорватию
Токаев обозначил надежного партнера в Евросоюзе
Токаев обозначил надежного партнера в Евросоюзе
Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали важный документ
Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали важный документ
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Баку Казахстан Македония 2024 год Визы Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы: куда они едут
Министерство внутренних дел РК, МВД РК
Сотрудники МВД обратились к казахстанским родителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: