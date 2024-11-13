Упрощение визового режима обсудили президенты Казахстана и Северной Македонии

В рамках Всемирного климатического саммита глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой. Об этом 13 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость Северной Македонии как важного партнера Казахстана в Европе и выразил стремление укреплять сотрудничество в приоритетных направлениях.

В свою очередь Гордана Силяновска-Давкова поблагодарила президента Казахстана за его вклад в двусторонние отношения и подчеркнула потенциал для дальнейшего укрепления взаимодействия. Она высоко оценила роль Казахстана на международной арене в качестве средней державы.

"Особое внимание собеседники уделили перспективам углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также упрощению визового режима для граждан обеих стран. Достигнута договоренность о развитии контактов между деловыми кругами Казахстана и Северной Македонии", – говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале Акорды.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Гордану Силяновску-Давкову посетить с визитом Казахстан.

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Чуть ранее на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.