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Законодательство РК

Токаев встретился с президентом Молдовы в Баку

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 19:54 Фото: Акорда
На полях Всемирного климатического саммита COP29 в Баку глава государства Касым-Жомарт Токаев провел беседу с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи были обсуждены возможности расширения традиционно дружественных взаимоотношений между Казахстаном и Молдовой, прежде всего, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Майя Санду заявила, что открытие в следующем году посольства Республики Молдова в Астане будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Собеседниками достигнута договоренность организовать взаимные визиты на высшем уровне.

Ранее Токаева пригласили в Хорватию.

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