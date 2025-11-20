Президент направил поздравительную телеграмму султану Омана

20 ноября 2025 года президент Казахстана направил поздравительную телеграмму султану Омана, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида и его соотечественников с Национальным днем Султаната.

В телеграмме отмечено, что наша страна рассматривает Оман как одного из самых надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке.

"Глава государства также подчеркнул, что отношения между Астаной и Маскатом, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал. Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Омана – благополучия и процветания", – говорится в сообщении.

Накануне, 19 ноября, Касым-Жомарт Токаев поздравил князя Альбера II и народ Монако с Национальным днем.