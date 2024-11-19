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Токаев удивил президента Сербии казахстанским брендом

Токаев удивил президента Сербии казахстанским брендом, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 09:28 Фото: Instagram/buducnostsrbijeav
18 ноября 2024 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию. Глава Казахстана решил удивить президента Александра Вучича гостинцем, а именно алматинским апортом, являющимся казахстанским брендом, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации Вучича на странице в Instagram.

"Спасибо президенту Токаеву за честь и доверие. Уверен, что этот визит принесет еще более крепкие связи между Сербией и Казахстаном", – отметил сербский президент в подписи к фотографиям с апортом.

Также он сообщил, что в честь Токаева состоялась дружественная встреча в формате ужина.

Александр Вучич в заключение добавил: "Сербия всегда открыта дружественным странам, и сегодняшний вечер является еще одним тому подтверждением".

Стоит подчеркнуть, что еще в ноябре 2023 года алматинский апорт официально стал казахстанским брендом.

Ранее в Акорде раскрыли планы поездки Токаева: по итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Сербия 2024 год Президенты Внешняя политика Подарки Фотографии
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