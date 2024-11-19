Что Токаев обсудил с президентом Сербии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате. Об этом 19 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Поблагодарив за теплый прием, Касым-Жомарт Токаев сказал, что его первый визит в Сербию в качестве главы государства имеет особое значение. Он подчеркнул, что этот визит открывает новую важную страницу в казахско-сербских отношениях.

Президент Казахстана отметил, что доверительное сотрудничество между двумя странами опирается на постоянный политический диалог и взаимную поддержку. По его словам, в последние годы Астана и Белград предприняли значительные шаги по укреплению экономического взаимодействия, активно развивая торговые и инвестиционные связи.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Александру Вучичу и народу Сербии за солидарность, проявленную во время весенних наводнений в Казахстане. Глава государства назвал этот жест ярким проявлением искренней дружбы между нашими народами.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Александр Вучич выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами продолжит развиваться на основе взаимного уважения и доверия. Он отметил, что Белград заинтересован в дальнейшем углублении экономических связей с Казахстаном, в том числе в области торговли, инвестиций и совместных проектов в ключевых секторах экономики.

Президент Сербии подтвердил приверженность своей страны укреплению политического диалога с Казахстаном и отметил важность дальнейшей координации действий на международной арене.

В ходе встречи главы государств обсудили текущее состояние отношений между Казахстаном и Сербией, а также перспективные направления дальнейшего укрепления сотрудничества. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

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Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию 18 ноября 2024 года. В аэропорту Белграда главу государства встретил президент Сербии Александр Вучич. В честь визита на "Белградской башне" появился флаг Казахстана. Позднее стало известно, что Токаев удивил Вучича казахстанским брендом.