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Президент Казахстана поздравил князя Монако

Токаев поздравил князя Монако, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 12:02 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 ноября 2024 года поздравил князя Монако Альбера II с Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в своей поздравительной телеграмме президент Казахстана подчеркнул неустанные усилия Монако по продвижению идей устойчивого развития, защиты окружающей среды и обеспечения всеобщего безопасного будущего.

"Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и сотрудничества, будут и впредь последовательно укрепляться во благо народов наших стран", – сказано в сообщении.

Глава государства пожелал князю Альберу II и народу Монако процветания и благополучия.

Накануне, 18 ноября президент Казахстана поздравил султана Омана с Национальным днем султаната Омана.

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