Президент Казахстана поздравил князя Монако

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 ноября 2024 года поздравил князя Монако Альбера II с Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в своей поздравительной телеграмме президент Казахстана подчеркнул неустанные усилия Монако по продвижению идей устойчивого развития, защиты окружающей среды и обеспечения всеобщего безопасного будущего.

"Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и сотрудничества, будут и впредь последовательно укрепляться во благо народов наших стран", – сказано в сообщении.

Глава государства пожелал князю Альберу II и народу Монако процветания и благополучия.

Накануне, 18 ноября президент Казахстана поздравил султана Омана с Национальным днем султаната Омана.