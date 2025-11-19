#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев направил телеграмму князю Монако

Токаев, князь Монако, телеграмма, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 09:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил князя Альбера II и народ Монако с Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме за 19 ноября 2025 года глава государства отметил, что Княжество Монако уверенно укрепляет свой авторитет на международной арене, сохраняет и приумножает уникальное культурное наследие, а также служит для всего мира моделью устойчивого развития, ответственного финансового управления и защиты окружающей среды.

Президент Казахстана также выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на прочных узах дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться во благо народов наших стран.

Глава государства пожелал князю Альберу II и всем его соотечественникам процветания и благополучия.

Национальный день Монако, также известный как День суверенного принца, ежегодно отмечается 19 ноября.

Днем ранее, 18 ноября, Токаев назвал перспективные направления партнерства с Эстонией. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
