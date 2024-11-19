Как формируют кортеж Токаева

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев в составе делегации прибыл в Сербию. Автор и ведущий спецпроекта "Президент" решил немного приоткрыть занавес и озвучить детали визитов Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Для этого Балтабаев обратился к заместителю начальника службы протокола президента Бакытжану Булегенову.

Булегенов уточнил, что все зависит от статуса визита. И напомнил, они бывают рабочие, официальные и государственные. К примеру, визит в Сербию – официальный.

"Делегация немалая. Количество транспорта также зависит от состава делегации. Чтобы не создавать помеху общественному транспорту, стараемся оптимизировать, используя микроавтобусы, рассаживая делегацию". Бакытжан Булегенов

Также, по его словам, всегда закрепляется человек от протокола и от Службы государственной охраны.

"В тандеме они выстраивают очередность транспорта", – добавил замначальник.

Что касается делегатов, они всегда знают, в какую машину им садиться.

"Протокол для того заранее и выезжает группой. Формируется программа, которой и указывается сам кортеж: кто, в какой машине рассаживается". Бакытжан Булегенов

Касым-Жомарт Токаев с 18 ноября 2024 года находится в Сербии. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

Кроме того, глава Казахстана уже удивил президента страны Александра Вучича гостинцем, а именно алматинским апортом, являющимся казахстанским брендом.