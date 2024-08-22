Необычную композицию из тысячи роз создали в Таджикистане в честь визита Токаева

Журналист президентского пула Адиль Балтабаев показал, как Касым-Жомарта Токаева встретили в Таджикистане, сообщает Zakon.kz.

22 августа 2024 года в своем Telegram-канале журналист опубликовал снимки с необычной композицией из тысячи роз.

Фото: Telegram/baltabayev

"Глава государства находится в Таджикистане с государственным визитом. Посмотрите, как встречают президента. Композиция с изображением флагов двух стран из 3500 роз", – написал Адиль Балтабаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан. В аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.